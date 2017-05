„Minder kilometerfraude door uitwisseling”

Het aantal gevallen van kilometertellerfraude met geïmporteerde voertuigen is in België fors gedaald sinds het land informatie is gaan uitwisselen met Nederland. Dat meldde de organisatie Car-Pass, die in België kilometerstanden bijhoudt.

Fraude met importwagens uit Nederland was in België lange tijd lastig aan te pakken. Zo bleek dat in 2015 was geknoeid met de tellers van 20 procent van de uit Nederland ingevoerde auto’s. Dergelijke fraude kost Belgische consumenten jaarlijks veel geld.

België en Nederland besloten daarom vorig jaar kilometerstanden uit te wisselen uit de centrale databank van Car-Pass en het Nederlandse RDW. Dat bleek effect te hebben. Het aantal fraudegevallen met geïmporteerde wagens liep in enkele maanden tijd met twee derde terug.

Kilometertellerfraude is binnen België vrijwel helemaal verdwenen sinds de invoering van de zogeheten Car-Pass in 2006. Op dat document worden de kilometerstanden van voertuigen bijgehouden.