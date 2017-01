Miljoenenschade door kapotte stuw Grave

De stremming op de Maas door de aanvaring van de stuw in Grave kost het bedrijfsleven minimaal 2,5 miljoen euro per week. Dat zegt VNO-NCW in Limburg. Volgens de werkgeversorganisatie zullen de bedrijven de schade grotendeels zelf moeten dragen, omdat die niet wordt vergoed door de verzekering van de schippers.

Belangenverenigingen roepen de provincies Limburg en Noord-Brabant op om samen naar de minister van Verkeer en Waterstaat op te trekken om bedrijven zoveel mogelijk schadeloos te stellen.

Op 29 december botste een binnenvaartschip geladen met benzeen in de dichte mist tegen de stuw in de Maas bij Grave. Die raakte dusdanig beschadigd dat een groot lek ontstond en het waterpeil op de Maas tussen Grave en Sambeek fors daalde.

Om het scheepvaartverkeer weer op gang te brengen tussen Grave en Sambeek, begint Rijkswaterstaat deze week met de bouw van een dam bij de beschadigde stuw. De aanleg duurt twee weken. Het herstel van de stuw neemt naar verwachting een half jaar in beslag.

Jaarlijks passeren naar schatting 9000 schepen de stuw.