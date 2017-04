Miljoenenimpuls voor Zeeuwse economie

Zeeland en het Rijk gaan samen ruim 60 miljoen euro investeren om de Zeeuwse economie te versterken. Die kende de laatste jaren veel tegenslagen, zoals fabriekssluitingen. Door in te zetten op nieuwe technologieën moet de economie van de provincie weer tot bloei komen.

Het Rijk neemt 25 miljoen euro voor zijn rekening. De rest van het geld moet van de provincie en het bedrijfsleven komen.

Zeeland zet onder meer in op een internationaal test- en demonstratiecentrum voor getijdenenergie. Daar kunnen onderzoekers en opleidingen bijvoorbeeld proeven uitvoeren. Ook bouwers van de turbines waarmee stroom wordt opgewekt door middel van het getij kunnen er terecht.

Verder wordt geïnvesteerd in een onderzoekscentrum dat zich richt op ‘deltatechnologie’, water en energie. Het onderwijs in Zeeland krijgt geld om ervoor te zorgen dat de komende jaren genoeg mensen worden opgeleid die kennis hebben van windparken op zee.

Volgens minister van Economische Zaken Henk Kamp tonen de plannen die Zeeland heeft ingediend aan „hoe breed en kansrijk de Zeeuwse economie is”.

In totaal wordt het geld aan zes projecten besteed. De provincie Zeeland doet de investeringen ondanks een penibele financiële situatie. Die komt onder meer voort uit de alsmaar stijgende kosten van de sanering van ernstig vervuilde grond bij de gesloten fosforfabriek Thermphos in Vlissingen. Ook de noodlijdende kerncentrale in Borssele is een verliespost voor Zeeland.