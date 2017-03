Milieudefensie in actie voor duurzame zuivel

Milieudefensie voert zaterdag bij een aantal supermarkten in Utrecht actie voor het gebruik van duurzame zuivel. De grote supermarktketens verkopen op het ogenblik melk die afkomstig is van koeien die gevoerd worden met soja waarvoor in Zuid-Amerika op grote schaal natuur is vernield, stelt de organisatie. De teelt van soja leidt volgens Milieudefensie tot ontbossing.

Actievoerders gaan zaterdag met ruim vijftig winkelwagentjes gevuld met melkpakken langs enkele supermarkten in Utrecht en bieden een pakket met eisen aan.

Milieudefensie wil dat de supermarktketens vanaf januari volgend jaar alleen nog duurzame zuivel verkopen. Die moet komen van koeien die in de wei lopen en gevoerd worden met veevoer van Europese bodem en niet meer met soja uit Zuid-Amerika.

Volgens de organisatie is de kostprijs voor melk 37 cent per liter. Milieudefensie wil dat elke boer minimaal dit bedrag krijgt. De boer die duurzame melk produceert zou volgens de actievoerders bovendien nog eens 4 cent per liter extra moeten krijgen, omdat hij meer kosten maakt.