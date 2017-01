Middeleeuwse stadsmuur in Amsterdam ontdekt

Bij werkzaamheden bij een Amsterdamse gracht is een gedeelte van een middeleeuwse stadsmuur ontdekt. De stenen zaten onder de waterlijn en kwamen tevoorschijn nadat een negentiende-eeuwse laag stenen vanwege de werkzaamheden verwijderd was.

Het gaat om 27 grote natuurstenen uit de middeleeuwse stadsmuur van het jaar 1480. De muur is gevonden ter hoogte van het Singel bij het Kattengat.

Volgens de gemeente staat deze muur ook al vermeld op de oudste stadskaart van Cornelis Anthoniszoon uit de zestiende eeuw. Het is voor het eerst dat er een gedeelte van de stadsmuur in originele staat is aangetroffen. Wel was een enkele losse steen van de oude muur bekend die is ingemetseld in een andere kademuur.

De middeleeuwse stenen blijven nog even zitten. Amsterdam onderzoekt wat ermee kan gebeuren.