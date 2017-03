Metro vervangt trein tussen Schiedam en Hoek van Holland

De treinverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland is vanaf 1 april verleden tijd. Vanaf volgende week wordt er driftig getimmerd om het spoor om te vormen tot een metrolijn. Vanaf september rijdt er een metro van de Rotterdamse wijk Nesselande tot het strand van Hoek van Holland.

Tot vorige week reden er dagelijks treinen van de NS op de Hoekse Lijn. In 1875 besloot de Tweede Kamer tot aanleg van die spoorlijn als aftakking van de bestaande lijn Rotterdam-Den Haag. In 1891 werd het traject van Schiedam tot Maassluis in gebruik genomen. Twee jaar later werd de lijn doorgetrokken naar Hoek van Holland. De spoorlijn is aangelegd op een waterkerende dijk. Die voorkwam in 1953 dat het land ten noorden daarvan onderliep.

Hondenkop

Afgelopen weekend werd de historie nog even van stal gehaald. De bekende Hondenkop reed samen met nog enkele historische treinen de laatste rit. Ze zijn weer opgeborgen in het museum. „De Hoekse Lijn, de laatste trein, is het station gepasseerd, na honderdvijfentwintig jaar voorgoed uitgerangeerd”, zo dichtte Jaap van Oostrum, stadsdichter van Maassluis.

Bussen

Tot september, wanneer de gewone treinen van NS zijn ingeruild voor nieuwe metrovoertuigen, kunnen reizigers tussen Schiedam en Hoek van Holland gebruikmaken van bussen. Daarna neemt de RET de lijn over van de NS. Het is dan mogelijk om met de metro rechtstreeks naar het Hoekse Strand te reizen. En wie wil, kan in Hoek van Holland natuurlijk overstappen op de boot van Stena Line naar Harwich.

Verzet

Bewoners van Hoek van Holland hebben zich lang verzet tegen het doortrekken van de metro op de Hoekse Lijn naar het Zeeplein. De gelijkvloerse kruising bij de Strandweg was in hun ogen te gevaarlijk. Bovendien zou een kruising met spoorbomen op stranddagen voor veel files zorgen. Het zou een ongelijkvloerse kruising moeten worden.

Die optie zou echter 19,1 miljoen euro gaan kosten. Om die reden heeft de Rotterdamse vervoerswethouder Langenberg daar een streep door gehaald. Nu komt er op het kruispunt een camera- en sensorensysteem dat de veiligheid moet verhogen.

hoekselijn.mrdh.nl