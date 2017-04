Metro Noord-Zuidlijn rijdt op volle snelheid

Het testen van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn is in volle gang. Na een periode van stapvoets rijden, ging de metro donderdagochtend op volle snelheid over het traject. Een spannend moment voor de betrokkenen, maar de test verliep uitstekend, zei directeur van de Noord-Zuidlijn, Hoite Detmar.

Reizigers moeten echter nog wel even geduld hebben, want de metro gaat pas op 22 juli 2018 rijden. Verantwoordelijk wethouder Pieter Litjens (verkeer en vervoer) is blij dat de rit „als een zonnetje” verliep. Toch vindt hij het ook lastig uit te leggen dat het nog zo lang duurt voordat mensen gebruik kunnen maken van de nieuwe metro. „Maar we hebben tijd nodig om het allemaal zorgvuldig, netjes en goed te doen. Daar komt ongelofelijk veel bij kijken.”

Volgens Detmar zijn er bij het testen nog geen heel gekke zaken aan het licht gekomen. „We lopen tegen kleine dingen aan, zoals aansluitingen die nog niet helemaal goed zijn of bugs in de ICT.” De komende tijd richt de testfase zich erop dat alle systemen op het traject goed met elkaar samenwerken.

Vanaf begin januari wordt vervolgens geoefend met passagiers, monteurs en metrobestuurders. Detmar weet dat een aantal bestuurders van het gemeentelijk vervoerbedrijf al lang geleden hebben aangegeven dat ze op de Noord-Zuidlijn willen rijden. „Er is er zelfs eentje die zijn pensioen heeft uitgesteld omdat hij ooit op de eerste metro heeft gereden en nu ook de nieuwste nog wil meemaken.”

De acht metrostellen op het traject vervoeren naar verwachting straks 100.000 tot 150.000 reizigers per dag in vijftien minuten van noord naar zuid of andersom.

Hoewel hij trots is dat de metrolijn bijna klaar is, kijkt Detmar met gemengde gevoelens terug op de aanleg. „We hebben veel vertraging opgelopen, de kosten waren veel hoger (3,1 miljard euro in plaats van 1,5 miljard) en als dieptepunt de verzakkingen op de Vijzelgracht. Maar ik ben ook blij dat alle Amsterdammers er straks gebruik van kunnen maken. Het ontlast de stad, die momenteel zo vol is.”