Koningsdag verloopt net als vorig jaar behoorlijk koud, aldus MeteoGroup. „Als we 11 graden op de thermometer zien, mogen we tevreden zijn.”

Voor vroege vogels kan extra kleding geen kwaad. In het binnenland zal het kwik rond zonsopkomst rond het vriespunt liggen. In de middag blijft het met maxima van 9 tot 11 graden aan de magere kant. Normaal is het eind april 16 graden in de middag en 5 graden ’s nachts.