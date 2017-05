‘Mensenrechtenexamen’ Nederland in Genève

Nederland doet woensdag ‘mensenrechtenexamen’ in Genève, waar de VN-mensenrechtenraad het over de situatie in ons land zal hebben. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) leidt de Nederlandse delegatie.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn discriminatie, etnisch profileren en de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Ook landen als Turkije en Rusland, waar Nederland recent mee in aanvaring is gekomen, mogen kritische vragen stellen. Ieder lid van de VN-mensenrechtenraad moet zich eens in de vijf jaar verantwoorden.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat Nederland terecht kritisch is over de mensenrechten in veel landen, maar heeft wel aanmerkingen. Directeur Eduard Nazarski: „Amnesty maakt zich ook zorgen over de naleving van mensenrechten in ons eigen land, zoals detentie van vreemdelingen, etnisch profileren en surveillance-maatregelen die vrijheden inperken. Ook staat het demonstratierecht onder druk.”

Volgens hem is Nederland geloofwaardiger met kritiek op andere landen „als het eigen huis op orde is”.