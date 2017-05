Melden via politie.nl weer mogelijk

Het melden van zaken of het hebben van contact met de politie via de website politie.nl is sinds 04.30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag weer mogelijk.

De politie nam eerder in de nacht preventieve maatregelen om de beveiliging van politie.nl op te voeren. Dit naar aanleiding van de waarschuwing van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) voor wereldwijde aanvallen met ransomware. De preventieve maatregelen zijn inmiddels opgeheven.

De zogenaamde mailformulieren op de website waren door de maatregelen tijdelijk buiten werking.