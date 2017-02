Meisje overleden na ongeval brommobiel

Eén van de twee zussen die zaterdag in Zeewolde met een brommobiel in het water waren beland, is maandag overleden aan haar verwondingen. Het gaat om het twaalfjarige meisje, meldde de politie dinsdag.

Haar zestienjarige zus liep onderkoelingsverschijnselen op. Zij heeft het ziekenhuis weer verlaten en is opgevangen door haar familie. Beiden werden met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde op de Winkelweg. De politie onderzoekt hoe de meisjes met de brommobiel in het water terecht zijn gekomen