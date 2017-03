Een zesjarig meisje dat vorige week zwaargewond raakte door een verkeersongeval in Den Haag is in het ziekenhuis overleden, meldde de politie zondag.

Het meisje speelde vorige week zondag met andere kinderen buiten toen ze omstreeks 16.30 uur op de Van Veendijk werd aangereden door een 37-jarige automobiliste uit Delfgauw. Het meisje kwam onder de auto bekneld te zitten. Omstanders tilden het voertuig op de kant om het meisje te bevrijden.