Meer wintersporters bellen alarmcentrale

Meer wintersporters hebben dit seizoen contact gezocht met de alarmcentrale Eurocross Assistance. Tussen december 2016 en half april 2017 hebben ruim 1400 wintersporters zich gemeld voor hulp. Dat waren er zo’n honderd meer dan vorig seizoen.

De grootste piek was volgens de alarmcentrale in de voorjaarsvakantie met vijfhonderd meldingen. De meeste telefoontjes kwamen uit Oostenrijk (60 procent), gevolgd door Frankrijk en Italië.

De Nederlandse Ski Vereninging denkt dat de toename van het aantal wintersporters een verklaring kan zijn voor het stijgende aantal ongelukken. „Ook de drukke pistes en een slechte winter wat betreft verse sneeuw, waardoor er meer op kunstsneeuwpistes geskied moet worden, leiden tot meer ongevallen”, aldus de vereniging.

Onderbeen- en enkelbreuken waren de meest voorkomend letsels, gevolgd door kniebandblessures en breuken van wervels en bekken. Hersenschuddingen waren er dit jaar minder, vermoedelijk omdat bijna alle wintersporters een helm dragen. De meeste mensen met letsel konden ter plekke worden geholpen. Negentig mensen kwamen met een gipsvlucht naar huis, zo’n honderd met een ambulance en tientallen met lijnvluchten.

Volgens Eurocross komen er steeds meer meldingen binnen van een nierscheur of bekkenbreuk. „Het risico op dergelijk ernstiger letsel bleek groter dit jaar, mede doordat de sneeuw niet optimaal was. Wij vinden het erg belangrijk dat de Nederlander zich bewust is van deze risico’s en de mogelijke ernstige gevolgen”, zegt Nicole Bootsma, arts bij Eurocross.