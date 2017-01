Meer vuurwerkschade en vuurwerkletsel gemeld

Het meldpunt vuurwerkoverlast heeft de eindstand opgemaakt en het aantal meldingen over gevaarlijke situaties op straat, letsel en schade door vuurwerk blijkt met 40 procent te zijn gestegen. Wel zijn er in totaal minder meldingen binnengekomen: 45 procent minder dan een jaar geleden. In totaal kwamen er 48.137 klachten over vuurwerk binnen.

De initiatiefnemer van het meldpunt, Arno Bonte, maakt zich zorgen over de toename van het aantal incidenten met letsel en schade. „Vuurwerk is in de afgelopen jaren steeds zwaarder en gevaarlijker geworden. In de handen van amateurs leidt dat tot ongelukken”.

Volgens Bonte is het vuurwerkprobleem dus zeker nog niet opgelost, maar heeft de maatschappelijke discussie over vuurwerkoverlast wel tot meer bewustwording geleid. „De sociale norm rond vuurwerk verandert langzaam. Mensen houden meer rekening met hun buren. Ook stellen steeds meer gemeentes vuurwerkvrije zones in.”

Het meldpunt is een initiatief van dertig lokale GroenLinks-fracties. Net als onder andere oogartsen, plastisch chirurgen, kinderartsen en verzekeraar Achmea willen zij het liefst een verbod op consumentenvuurwerk. In plaats daarvan zou elke gemeente een vuurwerkshow moeten organiseren. Bonte: „Een professionele vuurwerkshow is veel mooier en veiliger. Dan wordt Oud en Nieuw voor iedereen weer een feestje”.

De initiatiefnemers bieden eind januari een rapport aan, aan 30 burgemeesters en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie.

Het meldpunt vuurwerkoverlast was voor het vijfde jaar geopend.