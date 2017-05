Meer slachtoffers door bedrijfsongevallen

Door arbeidsongevallen bij Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar zeventig mensen om het leven gekomen. „Maar liefst negentien slachtoffers meer dan een jaar eerder”, concludeerde inspecteur-generaal Marc Kuipers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het dinsdag gepubliceerde jaarverslag van de inspectie SZW.

Het totale aantal arbeidsongevallen kwam vorig jaar uit op 2500: 14 procent meer dan in 2015. „Dat is zorgelijk”, concludeert Kuipers. „Niet alleen door de groei, maar ook omdat het cijfers zijn die maar een deel van de waarheid laten zien: bijna de helft van de meldingsplichtige arbeidsongevallen werd vorig jaar niet gemeld.” De inspecteur-generaal noemt dat „een schandalig aantal”.

De oorzaken van de ongevallen zijn volgens Kuipers divers. „Winst gaat boven veiligheid, tijdelijke werknemers krijgen onvoldoende instructies of beheersen het Nederlands onvoldoende”, somt hij op. De overheid en het bedrijfsleven hebben volgens de inspecteur-generaal de morele plicht om te leren van dodelijke ongevallen.

Uit het jaarverslag blijkt verder nog eens dat uitzendkrachten aanmerkelijk meer risico lopen dan werknemers in vaste dienst. De kans op een ongeval is bij dergelijke flexibele krachten zelfs twee keer zo hoog. „Dit was uit eerder onderzoek ook gebleken”, voegde de inspectie toe.

Ook lopen werknemers in sommige bedrijfstakken een verhoogd risico. „In de bouw worden al jaren de meeste dodelijke slachtoffers geregistreerd”, stelde de dienst. „In 2016 overleden zestien slachtoffers, in 2015 waren dat er negen, in 2014 twintig en in 2013 25.”