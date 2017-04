Meer scholieren moeten klas overdoen

Voor het eerst in jaren is het aantal zittenblijvers op de middelbare school gestegen. Vooral in de bovenbouw van de havo gaat het vaak mis, maar ook het aantal vwo’ers dat zakt voor het eindexamen is hoog, heeft het ministerie van Onderwijs becijferd. Sinds 2012 daalde hun aantal juist.

Het ministerie denkt dat leerlingen de lat hoger leggen dan voorheen. Ze zouden liever een schoolniveau hoger proberen dan een stapje terugdoen, en als het misgaat op bijvoorbeeld de havo liever een jaar overdoen dan alsnog naar het vmbo overstappen. Het departement gaat de stijging de komende tijd onderzoeken.

Een klas overdoen is in onderwijsland de laatste jaren uit de gratie. Ook staatssecretaris Sander Dekker wil het doubleren, dat duur en ouderwets zou zijn, terugdringen. Hij ziet veel in zomerscholen, waar scholieren hun mindere vakken kunnen bijspijkeren. Die zouden er al voor hebben gezorgd dat het aantal zittenblijvers niet nog hoger is.