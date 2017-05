„Meer rechters in zaak massaclaim tegen NS”

De rechtbank Midden-Nederland heeft bepaald dat de rechtszaak van ConsumentenClaim tegen de Nederlandse Spoorwegen door een meervoudige kamer (drie rechters) moet worden behandeld. De kantonrechter wil niet als enige rechter over de kwestie beslissen, vanwege de mogelijke impact van de rechtszaak. Dat meldt ConsumentenClaim.

ConsumentenClaim, dat gespecialiseerd is in massaclaims, wil via de rechter compensatie afdwingen voor treinreizigers die last hebben gehad van overvolle treinen. In totaal zegt het bedrijf op te komen voor meer dan 10.000 treinreizigers. Volgens de organisatie is het opmerkelijk dat de NS de drukte in de treinen wijt aan de eisen die aan de winst worden gesteld door het ministerie van Financiën. De NS maakte de afgelopen jaren meer dan 100 miljoen euro winst, maar er is nog altijd een tekort aan treinen, laat ConsumentenClaim.

De NS liet eerder in een reactie weten te schrikken „dat we in Nederland zo met elkaar omgaan”. „Dit soort Amerikaanse toestanden helpt de reiziger niet”, aldus het spoorbedrijf.