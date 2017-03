Meer meldingen van geweld op school

Het aantal meldingen van fysiek geweld is in het schooljaar 2015/2016 gestegen van 426 naar 569. De klachten over discriminatie wegens ras of geloof daalden daarentegen in hoeveelheid met ruim 40 procent naar 28 klachten.

Dat blijkt uit een rapportage van de Vertrouwensinspecteurs (VI’s) van de Inspectie van het Onderwijs. Het totale aantal klachten nam ook wat af, van 2000 tot 1962.

Een derde van de genoemde meldingen van fysiek geweld betrof mishandeling, bijvoorbeeld vechtpartijen op het schoolplein „met soms ernstige gevolgen”. Wat voor gevolgen dat waren, wordt niet vrijgegeven. Ook zijn er geen verklaringen voor de andere ontwikkelingen bekend. De cijfers van de VI’s geven volgens een woordvoerder alleen een ‘statistische foto’ van dergelijke gebeurtenissen op scholen in een cursusjaar.

De gemelde gevallen van seksueel misbruik daalden ook licht in aantal. In bijna de helft van de 102 gevallen over het vorige schooljaar, werd een leerkracht, een concierge of iemand anders die op de school aan het werk was als boosdoener aangewezen.

Psychisch geweld daalde licht van 1098 naar 979. In dik de helft van de gevallen ging het om pesterij.

Sinds enige tijd zijn scholen verplicht een melding te doen van redelijke vermoedens van een strafbaar feit. Genoemde cijfers betreffen echter alle meldingen.