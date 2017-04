Meer controles voor betere verkeersveiligheid

Om het aantal verkeersdoden in Nederland terug te dringen, moet de politie weer veel meer gaan controleren in het verkeer. Dat is een van de kernpunten van het Verkeersveiligheidsmanifest dat woensdagochtend wordt gepresenteerd door 32 partijen. Onder de ondertekenaars zijn organisaties als de ANWB, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), het Algemeen Verbond van Verzekeraars, een aantal grote steden en onder meer het Openbaar Ministerie (OM).

Het aantal staandehoudingen is de afgelopen jaren sterk gedaald en dat heeft zijn weerslag gehad op het aantal verkeersdoden, aldus directeur Frits van Bruggen van de ANWB woensdagochtend tegen het Radio 1 Journaal. Hij is tevreden dat onder de ondertekenaars van het manifest ook het OM zit. Of de veranderde nadruk op verkeerscontroles ook moet leiden tot meer agenten wil hij niet zeggen. Het gaat hem om de aandacht voor de verkeersveiligheid.

Naast meer alcoholcontroles door de politie, bepleiten de partijen ook een verbeterde en dus veiliger infrastructuur (vooral voor fietsers) en veiliger auto’s. In 2015 steeg het aantal verkeersdoden voor het eerst in jaren.