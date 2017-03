Meer buitenlandse wetenschappers in Nederland

Steeds meer buitenlandse wetenschappers gaan aan de slag in Nederland. Het aandeel van buitenlands wetenschappelijk personeel bij de universiteiten steeg van 20 procent in 2005 naar 33 procent in 2015. Dat blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut.

De technische wetenschappen en de natuurwetenschappen lopen voorop. Hier is ongeveer 45 procent van alle onderzoekers van buitenlandse komaf. Zo’n 40 procent van de promovendi is buitenlands. In totaal heeft bijna 30 procent van de universitair docenten, 20 procent van de universitair hoofddocenten en 15 procent van de hoogleraren een niet-Nederlands paspoort.

Uit gesprekken van het Rathenau Instituut met wetenschappers, bestuurders en beleidsmakers blijkt dat Nederland nog wel meer maatwerk kan inzetten om meer of betere toponderzoekers naar Nederland te halen. „De onderzoeksinstellingen zouden graag meer onderhandelingsruimte krijgen”, zegt Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut. „Daarnaast kunnen we Nederlands en buitenlands talent beter begeleiden om ze in Nederland te houden. Ook zou Nederland meer kunnen doen aan het terughalen van Nederlandse toppers.” Er vertrekken ook steeds meer Nederlandse wetenschappers naar het buitenland.