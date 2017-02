In 2015 werden in Nederland 30.803 zwangerschapsafbrekingen verricht. Dat becijferde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het waren er 442 meer dan het jaar ervoor.

De meeste van in 2015 de uitgevoerde abortussen hadden plaats bij vrouwen tussen 25 en 30 jaar. Het is voor het eerst dat deze groep het dikst vertegenwoordigd is. Eerder was dat de groep van 20 tot 25 jaar.