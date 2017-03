Maximumsnelheid A2 blijft 130 kilometer

De maximumsnelheid op de A2 bij Vinkeveen mag in de avond en nacht gewoon op 130 kilometer per uur blijven staan. Der Raad van State heeft woensdag de bezwaren van de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht en enkele bewoners van Maarssen ongegrond verklaard. De minister van Infrastructuur en Milieu mocht de snelheid verhogen.

De gemeenten en bewoners vinden dat de minister een uitgebreid milieuonderzoek had moeten doen voordat zij tot de verhoging van de maximumsnelheid besloot. Verder vinden ze dat de minister meer rekening had moeten houden met de effecten op de natuur, de gezondheid van omwonenden en de verkeersveiligheid.

„ Een lagere maximumsnelheid dan 130 km per uur is volgens het landelijke beleid alleen aan de orde wanneer dat uit een oogpunt van milieu of verkeersveiligheid nodig is. De minister heeft die belangen onderkend en afgewogen, nadat zij de benodigde onderzoeken heeft laten verrichten”, aldus de Raad van State.