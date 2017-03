Massale roep om sluiting slachterij Tielt

Een petitie om het ‘horrorslachthuis’ in het Belgische Tielt definitief te sluiten heeft binnen een week 130.000 Nederlandse en Belgische handtekeningen opgeleverd, maakte Animal Rights maandag bekend.

De Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts liet de activiteiten bij het omstreden varkensslachthuis vorige week stilleggen. Dat gebeurde na schokkende onthullingen van Animal Rights donderdag. Medewerkers van de slachterij (onderdeel van de Debra-Group) schoppen en slaan de varkens en trekken ze mee aan hun oren om ze richting de slachtbank te krijgen. Ook snijden ze de oormerken weg bij de levende dieren, om zo te verbergen dat de varkens uit het buitenland komen. Varkens die tijdens transport al doodgingen, werden niet vernietigd maar verkocht als geslacht dier. Dat is wegens gezondheidsredenen verboden.

Het vlees van de mishandelde varkens werd ook verkocht aan keurslagers in Nederland. De omvang van het vleesschandaal in ons land is echter nog onbekend.

De petitie wordt binnenkort aangeboden aan Weyts. Volgende week maandag organiseert Animal Rights, samen met andere dierenorganisaties, een protestactie bij het slachthuis. De organisatie verwacht dat hier honderden mensen op af komen.

Hoelang het slachthuis dichtblijft is onbekend. Bij Debra was maandagochtend niemand bereikbaar voor commentaar. Op de website van het bedrijf staat dat het slachthuis wordt „gegijzeld door een stemmingmakerij”. Het bedrijf heeft een actieplan opgesteld om dierenmishandeling in de toekomst te voorkomen. Twee werknemers van de slachterij zijn geschorst en drie medewerkers van onderaannemers hebben volgens Debra ontslag gekregen.