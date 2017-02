Man vast voor dreigen eigen vrouw met kapmes

Een 54-jarige Rotterdammer is opgepakt nadat hij zijn vrouw met een kapmes had bedreigd. Agenten en een hondengeleider gingen op een melding aan de Groenezoom in Rotterdam af, maar kregen de man niet rustig. Daarop richtte de hondengeleider een taser op de man.

Die taser is onlangs bij wijze van proef toegevoegd aan de uitrusting van de hondengeleiders in Rotterdam. Deze beveiliger waarschuwde de Rotterdammer dat hij zou worden getaserd en zette op het gele apparaat een licht- en geluidssignaal aan. De man liet daarop het kapmes vallen.