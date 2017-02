Man vast voor 22 jaar oude verkrachting

De politie heeft een 40-jarige man uit Schijndel aangehouden voor een verkrachting die bijna 22 jaar geleden werd gepleegd in Den Bosch. Toen werd een 32-jarige vrouw verkracht op de Paardskerkhofweg.

Destijds, in 1995, zijn wel sporen veiliggesteld, maar dat leidde nooit tot een aanhouding. Onlangs kwam er alsnog een match met DNA van iemand uit de landelijke DNA-databank. In die bank wordt onder meer DNA van veroordeelden opgeslagen. De verdachte is eerder voor een geweldsmisdrijf veroordeeld.

De Schijndelaar, werd maandag opgepakt, meldde de politie dinsdag. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie heeft het slachtoffer op de hoogte gebracht.