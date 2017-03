Man overleden tijdens werk bij Tata Steel

Een 27-jarige man uit Beverwijk is woensdag overleden tijdens werkzaamheden in de nabijheid van een fabriek van Tata Steel in IJmuiden. De man werkte in de buitenlucht aan een transportband die ertsen vervoert toen hij onwel werd. Hij overleed later in het ziekenhuis, zo maakte het staalbedrijf bekend.

Zes andere medewerkers die in de omgeving van de onwel geworden man aan het werk waren, zijn uit voorzorg nagekeken in het ziekenhuis. Tata Steel meldt dat bij hen geen medische afwijkingen zijn vastgesteld en dat het zestal uit het ziekenhuis is ontslagen.

Waardoor het de man is overleden, is nog onduidelijk. Nader onderzoek moet uitwijzen wat er in de omgeving van de staalfabriek is gebeurd.