Man overleden na val van sluizen IJmuiden

De man die donderdagochtend in het water viel bij werkzaamheden aan de sluizen in IJmuiden is overleden. Hij lag achttien minuten in het koude water voordat brandweerduikers hem eruit haalden, aldus de brandweer.

Het slachtoffer was bezig met het demonteren van een steiger. Door onbekende oorzaak kantelde die en viel de man met steiger en al in het water. Hij was met een touw gezekerd aan de steiger, maar werd door het gewicht van de stellage juist naar beneden getrokken. Het water bij de sluizen, die de verbinding vormen tussen het Noordzeekanaal en de Noordzee, is 16 meter diep. De watertemperatuur ligt rond de 12 graden.