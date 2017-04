Man overleden na schietpartij Heerhugowaard

Een 26-jarige man uit Heerhugowaard (Noord-Holland) is dinsdag overleden nadat hij de avond ervoor was beschoten. De politie heeft nog geen verdachten opgepakt en hoopt op nuttige informatie van getuigen en camerabeelden van mensen uit de buurt.

Na de schietpartij, die gebeurde in een woning aan de Schelde, werd de man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij was niet meer te redden. De politie denkt dat de man mogelijk een conflict had met iemand, maar heeft daar verder nog niets over bekendgemaakt.