In Venlo is in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een ongeval een Duitse automobilist overleden. De man werd achtervolgd door de Duitse politie en botste met zijn voertuig tegen een boom, aldus de politie. Hij overleefde de klap niet en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Dat gebeurde rond 02.45 uur op de Klagenfurtlaan.

De politie volgde de man, nadat hij in het Duitse Herungen een stopteken negeerde. De Duitse politie wilde de man controleren.