Man opnieuw vast voor afknippen vrouwenhaar

Een 22-jarige man uit Helmond is dinsdagochtend vroeg in zijn woning opgepakt omdat hij begin deze maand ongevraagd haren van een jonge vrouw zou hebben afgeknipt. De verdachte sloeg toe op het centraal station van Eindhoven. Het slachtoffer zat daar op een bankje toen ze ontdekte dat een flink stuk van haar haren naast haar lag. Ze heeft aangifte gedaan.

Uit onderzoek blijkt dat de verdachte al vaker ‘niet van haar kon afblijven’. Van diverse vrouwen in Eindhoven heeft hij het haar afgeknipt, onder meer in juni 2015 en in maart en december vorig jaar.

Aan de hand van camerabeelden die rond het station gemaakt werden, kreeg de politie hem in het vizier. „De man zit vast en krijgt professionele hulp voor zijn problematiek”, aldus de politie dinsdag.