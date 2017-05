Een man is donderdagochtend om het leven gekomen nadat hij bij een recyclingbedrijf in Dongen door het dak was gevallen. Hij was volgens de Inspectie Werkgelegenheid en Sociale Zaken zonnepanelen aan het plaatsen toen hij door nog onbekende oorzaak zo’n twintig meter naar beneden viel.

De hulpdiensten konden niets meer voor de man doen. De inspectie doet onderzoek naar het bedrijfsongeval.