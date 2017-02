Man in scheepsschoorsteen gevallen

In Vlissingen is een man in de schoorsteen van een schip gevallen. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden. De man heeft daarbij verwondingen opgelopen, maar zijn toestand wordt omschreven als stabiel. Een speciaal hoogtereddingsteam is bezig het slachtoffer uit de schoorsteen te halen.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is een scheepsschoorsteen niet te vergelijken met een gewone huisschoorsteen. Het is eigenlijk een opbouw op een schip van vele meters in doorsnee en bevat onder meer buizen voor beluchting en afvoer van rookgassen.