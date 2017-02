Man gooit ‘soundbar’ naar politie

Een man uit Almere Buiten Hout is zaterdagavond aangehouden omdat hij een ‘soundbar’ naar de politie gooide. Hij veroorzaakte al enige tijd geluidsoverlast. Toen de ingeschakelde politie bij de man aan de deur kwam en de man verzocht te stoppen met draaien van luide muziek, werd de deur dicht gesmeten.

Daarna belden de agenten weer aan met de mededeling dat de man een proces-verbaal zou krijgen voor de geluidsoverlast. En als hij niet zou stoppen met de muziek de geluidsapparatuur in beslag zou worden genomen. De man bleek ongevoelig voor de woorden en gooide de deur weer dicht.

Even later ging de voordeur open en gooide man de soundbar die hij van de muur had gerukt naar de agenten. De man is daarop direct aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.