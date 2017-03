Man gepakt met 7,5 ton cash en 1,5 kilo coke

Agenten die in Rotterdam een nerveuze man zagen op de achterbank van een geparkeerde auto, vonden in de auto een groot geldbedrag en een flinke hoeveelheid cocaïne. De man, een 52-jarige Duitser, is aangehouden op verdenking van witwassen.

De politie vertrouwde het zenuwachtige gedrag van de man niet en besloot de auto te bekijken. Agenten vonden een rugzak met stapels bankbiljetten, in totaal 220.000 euro. De man moest mee naar het bureau, maar ook de auto. Toen die werd onderzocht ontdekte de politie een geheime ruimte met daarin nog eens 527.000 euro en anderhalve kilo cocaïne.