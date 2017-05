Man door het lint in huisartsenpost Groningen

Een 34-jarige man uit Groningen is woensdag opgepakt nadat hij bij de huisartsenpost in de stad een arts was aangevlogen. Hij was voor behandeling naar de post gekomen en werd om onbekende redenen boos op de huisarts die hem hielp. Die kreeg klappen en schoppen en raakte gewond. Ook een van de toegesnelde medewerkers moest het ontgelden en liep verwondingen op, meldde de politie donderdag.

De Groninger beschadigde in zijn razernij ook diverse spullen van de dokterspost. Uiteindelijk werd hij meegenomen door de politie.

Omdat zijn slachtoffer een hulpverlener is, kan de man waarschijnlijk een hogere strafeis tegemoetzien.