Een man is zaterdag in Montfort om het leven gekomen nadat hij was aangereden door een bus. Volgens de politie had de aanrijding plaats op een zandweg nabij aspergevelden. Wat zich precies heeft voorgedaan is nog niet duidelijk.

Na de aanrijding werd medische hulp ingeroepen. Die mocht echter niet meer baten. Het slachtoffer bezweek ter plekke aan zijn verwondingen.

De politie is bezig met het onderzoek en ook de inspectie SZW (de voormalige arbeidsinspectie) is ingeschakeld.