Bij een frontale botsing op de Langstraat in Deurne is vrijdag een man omgekomen. Met zijn auto botste hij rond 17.30 uur op een vrachtwagen. Wie van de twee bestuurders op de verkeerde weghelft zat, is nog niet duidelijk.

De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond. Dat gold ook voor de bestuurder van een andere auto. „De eerste auto werd na de botsing met de truck over de weg geslingerd en raakte daarbij de andere auto”, aldus de politie.