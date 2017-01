Man die agent neerstak is 23-jarige Rus

De man die ervan wordt verdacht dat hij afgelopen weekend in Amsterdam een agent heeft neergestoken, is een 23-jarige Rus zonder vaste woon of verblijfplaats. Dat blijkt uit vingerafdrukken die de politie van hem heeft afgenomen. De man is volgens een woordvoerder een goede bekende van de Duitse politie vanwege diefstal en geweldsdelicten.

De agent werd in de nacht van zaterdag op zondag vanuit het niets in zijn nek gestoken toen hij rond 00.30 uur op de fiets surveilleerde op het Rembrandtplein. Het slachtoffer heeft geluk gehad. Hij werd net naast zijn halsslagader geraakt en kon na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis.

De verdachte werkt niet mee aan het onderzoek. Daardoor zijn vingerafdrukken afgenomen om zijn identiteit vast te kunnen stellen. Over het motief is nog geen duidelijkheid.