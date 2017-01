Man bij Binnenhof niet geraakt door schot

De man die donderdag voor ophef zorgde bij het gebouw van de Tweede Kamer is niet geraakt door een schot in tegenstelling tot wat de politie eerder meldde. Er is wel een waarschuwingsschot gelost bij zijn arrestatie door de marechaussee. De 59-jarige man uit Den Haag had wel een verwonding aan zijn hand maar dat kwam niet door een kogel. Onduidelijk is of de verwonding is ontstaan tijdens de aanhouding of dat hij die daarvoor al had.

De Rijksrecherche stelt wel een onderzoek in. Het waarschuwingsschot werd gelost door een lid van de Koninklijke Marechaussee. Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland, dat militaire zaken voor zijn rekening neemt, maakte dat bekend.

De man is door de marechaussee aangehouden. Hij trok de aandacht door op het Plein voor het Binnenhof met een tas te gooien. Het Plein en de omgeving werden uit voorzorg enige tijd afgezet voor het publiek.