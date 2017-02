Machinist hoogwerker Oosterwolde: Ik wilde mensen een plezier doen

„Ik wilde mensen een plezier doen.” Dat verklaarde donderdagmorgen de 48-jarige machinist die in mei 2015 in het Gelderse Oosterwolde in een hoogwerker veel meer mensen dan toegestaan in het bakje van de verreiker toeliet.

Bij het ongeval op een oldtimerfestival met de hoogwerker kwam een 48-jarige man om het leven en raakten twaalf mensen gewond.

Hoogwerker

Bij de rechtbank in Zutphen bleek donderdagmorgen dat er allerlei veiligheidsvoorschriften zijn geschonden. In het bakje van de hoogwerker stonden 13 mensen, terwijl er drie in mochten staan. Ook stond de machine in de zogeheten overbruggingsstand, waarbij het gevaar bestaat dat de hoogwerker kantelt. Verder waren alarmeringsmechanismen onklaar gemaakt.

Bestuurder hoogwerker voor rechter

De verdachte zei donderdagmorgen dat de hoogwerker vlak voor het ongeval tot zijn schrik „ineens begon te trillen.” Hij stelde het bakje aan de 22 meter uitgeschoven giek tevergeefs naar zich toe te halen. „Ik heb dit ongeval natuurlijk niet gewild.”

De rechtbank citeerde een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut waaruit zou blijken dat er een kwartier voor het ongeval zich op de hoogwerker een „storing van het stabiliteitssysteem” voordeed.

De machinist uit Oosterwolde heeft contact met alle slachtoffers opgenomen. De rechtbank noemde dat „heel moedig.”

De in Oosterwolde woonachtige bestuurder van de hoogwerker zei donderdagmorgen dat het ongeval uit 2015 hem nog dagelijks bezighoudt. ,,Je staat er mee op en je gaat er mee naar bed. Als ik door het dorp loop, denk ik dat dat andere denken dat ze me verfoeien.”

Uit gedragskundige rapportages blijkt dat de verdachte niet goed kan lezen en schrijven. Hij heeft een iq van 62. Hij wordt door zijn omgeving geroemd om zijn vakbekwaamheid in het omgaan met machines en zijn vrijwilligerswerk.

Het ongeval in Oosterwolde heeft er zeker ook bij verschillende slachtoffers (onder wie acht kinderen) ingehakt, zo bleek donderdagmorgen uit verschillende voorgelezen verklaringen.

Zo kreeg een vrouw de schrik van haar leven toen ze de bak aan de hoogwerker, waarin ook haar man zat, naar beneden zag storten tijdens het oldtimerfestival. ,,Ik hoorde een hoop geschreeuw en toen werd het doodstil. Ik trilde en had totaal geen kracht. Ik zag mijn man met een bebloed en gezwollen gezicht. Zijn gele shirt was rood van het bloed.”

De vrouw laat weten nog steeds nachtmerries te hebben. ,,Ik zie de hoogwerker vallen en droom dat mijn man levenloos in mijn armen ligt. Ik ben totaal uit het veld geslagen. Ik heb angst opgebouwd. Ik ben bang mijn man en naasten te verliezen. Als mijn man tien minuten na een afgesproken tijd er nog niet is, grijp ik de telefoon.”

Uit diverse slachtofferverklaringen klonken verwijten naar de bestuurder van de hoogwerker. Zo liet een gewonde man donderdagmorgen weten: ,,Ik voel woede in de richting van die man. Toen hij me belde, zei hij dat hij zelf ook slachtoffer is. Maar ik voel geen greintje sympathie voor hem. Hij heeft veiligheidsvoorschriften overtreden. Hij is onverantwoordelijk bezig geweest.”