Limburgse politie alert op kindermoordenaar

Op Duits verzoek kijkt de Limburgse politie mee uit naar een negentienjarige Duitser uit Herne, die verdacht wordt van de moord op een negenjarig buurjongetje afgelopen maandag. De verdachte, Marcel H., is voortvluchtig en wordt in het grensgebied bij Limburg gezocht.

Zo hield de politie donderdag onder meer een klopjacht in een ziekenhuis in M├Ânchengladbach, vlakbij de grens met Roermond.

Volgens een woordvoerder wordt op verzoek van de Duitse politie een foto van H. getoond tijdens briefings van de Limburgse politie. Die let op of H. zich mogelijk in Limburg bevindt.

Het jongetje werd met tientallen messteken vermoord en gevonden in de kelder van de woning van de verdachte. De kindermoord schokt Duitsland, temeer omdat de verdachte er op Darknet, een afgeschermd deel van internet, over opschepte.

Volgens Duitse media zijn ook de Bandidos begonnen met een zoekactie. De stiefvader van het jongetje zou volgens het dagblad Bild banden met de motorclub hebben.