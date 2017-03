Een 61-jarige vermiste schipper uit Maasbracht blijkt te zijn verdronken. De dode man werd zondagavond ontdekt in de Maashaven in Rotterdam. Zijn lichaam is geborgen door de politie en medewerkers van dregteam SOAD (Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen), meldde het team maandag.

Zondag was een grote zoekactie op touw gezet. De politie spreekt van een noodlottig ongeval.