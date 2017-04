Bij het dorp Scharmer (Groningen) heeft zich woensdagmiddag een lichte aardbeving voorgedaan. De beving had een kracht van 2,0 volgens de meetgegevens van het KNMI. Enkele mensen uit de directe omgeving meldden op sociale media dat ze de schok voelden.

De aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van gaswinning. Dit was de tweede aardbeving dit jaar die een kracht van 2,0 of hoger had. In maart was bij Zeerijp een aardschok van kracht 2,1. Er waren niet direct meldingen over schade.