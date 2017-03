Lichaam Ulvenhout is van 63-jarige vrouw

Het stoffelijk overschot dat zondagochtend in de bossen bij Ulvenhout is gevonden, is van een 63-jarige vrouw uit Breda. Zij werd sinds januari vermist, zo meldt de politie zondagavond na onderzoek. De politie gaat er niet van uit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.

Zondagochtend vonden leden van een lokale hondenvereniging het stoffelijk overschot. Ze waren aan het oefenen met hun speurhonden in het bos langs de Huisdreef in het Brabantse Ulvenhout. Een van de honden sloeg aan bij wat later menselijke resten bleken te zijn.