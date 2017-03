De politie heeft een stoffelijk overschot gevonden in een uitgebrande woonboerderij in buurtschap De Pol in de Overijsselse gemeente Steenwijkerland. Vermoedelijk gaat het om de bewoner van het huis.

De woning van de man werd zaterdagochtend door een uitslaande brand verwoest. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De politie en de brandweer doen verder onderzoek.