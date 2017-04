Levenslang gestrafte mag met verlof

Een levenslang gestrafte gedetineerde mag na bijna 25 jaar met verlof. Dat heeft de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming donderdag bekendgemaakt. Het beklag van de levenslang gestrafte tegen de afwijzing van tijdelijk verlof is door die commissie gegrond verklaard.

De man werd in 1994 tot een levenslang veroordeeld voor doodslag en twee pogingen tot doodslag in Badhoevedorp. Hij heeft sinds 2012 een gratieverzoek lopen.

Voorwaarde voor het verkrijgen van gratie is dat hij zich in de samenleving staande kan houden. Daarom moet hij de kans krijgen dat tijdens een periode van verlof aan te tonen. Omdat verder geen bezwaren bestaan tegen het verlof, is het volgens de beroepscommissie „nu niet langer redelijk betrokkene verlof te onthouden”.

De beroepscommissie heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) opgedragen binnen twee maanden verloven in het resocialisatieplan van de man op te nemen. Hij moet binnen drie maanden zijn eerste tijdelijk verlof krijgen.