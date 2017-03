„Leraren mijden Holocaust-onderwijs juist níet”

Er is „absoluut geen sprake van” dat geschiedenisleraren uit vrees voor reacties van hun islamitische leerlingen de lessen over Jodenvervolging uit de weg gaan. Maar dat de Holocaust gevoelig ligt bij een deel van zijn leerlingen, is volgens medeorganisator Stefan Kras van de conferentie ‘Holocaust in het onderwijs’ overduidelijk.

„Met sommige leerlingen heb je wel pittige discussies”, erkent Kras, geschiedenisleraar op het Avicenna College voor islamitisch onderwijs in Rotterdam-Zuid. „Bijvoorbeeld als de ouders afkomstig zijn uit de Palestijnse gebieden, of als leerlingen verwijzen naar documentaires waarin de Holocaust gebagatelliseerd lijkt te worden.”

Kras is woensdag een van de circa zestig leerkrachten die in de Maasstad bijeenkomen voor een conferentie over deze problematiek. Hij ervaart de aanwezigheid van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en burgemeester Ahmed Aboutaleb als sprekers over dit onderwerp „als een steun in de rug voor docenten”.

Het bestaande beeld dat docenten het onderwerp bewust mijden, is in zijn ogen „echt onzin”. „Leerlingen zijn geen monsters en het is juist hoogst actueel om met hen over de Jodenvervolging te discussiëren.”

In januari stelde hoofdredacteur Esther Voet van het Nieuw Israëlitisch Weekblad op een herdenkingsbijeenkomst in Brussel dat „een op de vijf geschiedenisleraren bang is onderwijs te geven over de Holocaust”. NRC wierp vorige maand in een feitencheck tegen dat het percentage voor het voortgezet onderwijs op 3 procent zou liggen en op basisscholen op 8 procent.

Kras zegt dat het onderwerp op de scholen leeft. De recente verkiezingsuitslag legt volgens hem grote maatschappelijke spanningen bloot, „zeker in Rotterdam-Zuid, waar zowel DENK als de PVV veel stemmen kreeg”. Holocaust-onderwijs herbergt echter een pleidooi voor tolerantie in zich dat bijdraagt aan de overheidswensen van goed burgerschap, meent hij.

Toch erkent de geschiedenisleraar dat de conferentie geen bezweringsformule zal opleveren. „Niemand heeft een toverstafje om de bestaande vooroordelen weg te nemen.”