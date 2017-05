Leraren massaal naar ‘zinloos’ Kamerdebat

Honderden leerkrachten van basisscholen zijn op hun vrije woensdagmiddag naar de Tweede Kamer gekomen in de hoop dat die hun hoge werkdruk zou verlichten. Maar ze kwamen van een koude kermis thuis: daarover wordt niet in de Kamer, maar aan de onderhandelingstafel van de kabinetsformatie beslist, kregen ze te horen.

De verschillende partijen somden stuk voor stuk begripvol de sombere conclusies op van de laatste onderzoeken naar de overbelasting van leerkrachten in het basisonderwijs. Die is volgens de meeste van hen echter ook niet zomaar uit de wereld. Een deel van het oerwoud aan regels waar leraren over klagen is door scholen zelf opgelegd. En geld voor extra leraren, salarisverhoging of kleinere klassen moet ook nog maar worden gevonden.

De SP, die de laagste onderwijzerslonen wil verhogen, deed vergeefse pogingen toch al zaken te doen.