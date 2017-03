Leids museum strikt schilderij Van Doesburg

Museum De Lakenhal in Leiden heeft woensdagavond voor bijna 1,9 miljoen euro het schilderij Contra-compositie VII van kunstenaar Theo van Doesburg op een veiling in Londen gekocht. Het is het vierde schilderij in zijn serie contra-composities.

Van Doesburg staat bekend als een van de belangrijkste Nederlandse schilders van de abstracte kunst in de twintigste eeuw. Hij was in 1917 de oprichter van het tijdschrift De Stijl, waarnaar de beroemde Nederlandse kunstbeweging werd vernoemd. Andere leden van De Stijl waren onder anderen Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld.

De kosten voor het schilderij werden voor twee derde betaald door de Vereniging Rembrandt en Nationaal Fonds Kunstbezit. De Vereniging Rembrandt zet zich in voor het versterken van openbare kunstcollecties door heel Nederland.

Het schilderij van Theo van Doesburg gaat als kernstuk functioneren in De Lakenhal. Het Leidse museum bezit een vijftigtal werken van De Stijl, maar miste een beeldbepalend hoogtepunt. Contra-compositie VII is dat wel. Volgens bestuurslid Evert van Straaten van de Vereniging Rembrandt is het schilderij bijzonder omdat het in een ruitvorm is geschilderd, een uitvinding van Piet Mondriaan met wie Van Doesburg intensief samenwerkte. Het is het enige schilderij van Theo van Doesburg in een ruitvorm.