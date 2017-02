Leiders Satudarah veroordeeld in drugszaak

Drie vooraanstaande leden van motorclub Satudarah zijn maandag veroordeeld in een grote drugszaak. De straffen vallen echter veel lager uit dan geëist, onder meer omdat er volgens de rechter in Breda geen bewijs is dat de leden een criminele organisatie vormden.

‘President’ Angelo M. van Satudarah wereldwijd kreeg 25 maanden gevangenisstraf voor voorbereidingshandelingen voor de productie van synthetische drugs, witwassen en wapenbezit. Tegen hem was vijf jaar cel geëist. Zijn broer Xanterra M. die eveneens president is van de motorclub, werd veroordeeld tot een jaar celstraf voor witwassen.

De hoogste straf was voor ‘vicepresident’ Björn E. van het Tilburgse chapter van de motorclub. Hij werd veroordeeld tot 46 maanden celstraf wegens witwassen en betrokkenheid bij de productie van grondstoffen voor drugs. Tegen hem was acht jaar celstraf geëist.

De drugsbende met in totaal veertien verdachten werd eind 2011 opgerold. De leden van Satudarah kochten volgens de politie grondstoffen voor drugs bij een groep Litouwers en bij de chemiegroothandel van verdachte André S. uit Eindhoven. De verkopers werden maandag ook veroordeeld tot gevangenisstraffen, oplopend tot 17 maanden.

De meest opmerkelijke vondst tijdens invallen was een raketwerper die samen met bijna vijf kilo speed werd gevonden bij een limousinebedrijf in Tilburg. Voor bezit van het antitankwapen werden twee mannen veroordeeld, een tot een gevangenisstraf van 42 maanden, de ander moet 46 maanden de cel in.

Volgens het Openbaar Ministerie vormden de leden van Satudarah een criminele organisatie met Angelo M. aan het hoofd. Volgens de rechter is daar geen concreet bewijs voor. „De stelling van het OM is gebaseerd op vermoedens en aannames, een structurele criminele samenwerking kan niet worden vastgesteld”, aldus de uitspraak.